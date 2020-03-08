Следственная группа продлила соглашение о сотрудничестве по MH17

8 Март 2020 2020-03-08T20:12:39+03:00

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Международная следственная группа подписала соглашение о продлении сотрудничества по расследованию дела о крушении Boeing на Украине. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов.

«Продление соглашения подчеркивает, что расследование крушение рейса MH17 продолжится полным ходом параллельно с началом рассмотрения уголовного дела в отношении четверых подозреваемых», - говорится в сообщении прокуратуры.

Руководитель группы в голландской прокуратуре Дигна ван Бутзелар заявила, что расследование трагедии является «долгосрочной задачей», а тот факт, что 9 марта начнется рассмотрение дела в отношении четверых подозреваемых, не говорит о завершении процесса. Однако назвала предстоящие слушания «важным шагом на пути к поиску правды и привлечению виновных к ответственности».

Сайт kp.ru писал, что в июне прошлого года следственная группа назвала имена одного украинца и трёх россиян, которых подозревает в причастности к авиакатастрофе. Суд над ними должен начаться 9 марта.

Напомним, в середине февраля стало известно, что голландская разведка все время расследования знала, что в месте крушения не было ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Накануне появилась информация, что следователи обсуждали возможность нарушения суверенитета России при поиске свидетелей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745185" frameborder="0"></iframe> Лавров прокомментировал публикации телефонных записей по крушению МН17.

ИСТОЧНИК KP.RU