Следственная группа продлила соглашение о сотрудничестве по MH17
Международная следственная группа подписала соглашение о продлении сотрудничества по расследованию дела о крушении Boeing на Украине. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов.
«Продление соглашения подчеркивает, что расследование крушение рейса MH17 продолжится полным ходом параллельно с началом рассмотрения уголовного дела в отношении четверых подозреваемых», - говорится в сообщении прокуратуры.
Руководитель группы в голландской прокуратуре Дигна ван Бутзелар заявила, что расследование трагедии является «долгосрочной задачей», а тот факт, что 9 марта начнется рассмотрение дела в отношении четверых подозреваемых, не говорит о завершении процесса. Однако назвала предстоящие слушания «важным шагом на пути к поиску правды и привлечению виновных к ответственности».
Сайт kp.ru писал, что в июне прошлого года следственная группа назвала имена одного украинца и трёх россиян, которых подозревает в причастности к авиакатастрофе. Суд над ними должен начаться 9 марта.
Напомним, в середине февраля стало известно, что голландская разведка все время расследования знала, что в месте крушения не было ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Накануне появилась информация, что следователи обсуждали возможность нарушения суверенитета России при поиске свидетелей.
Лавров прокомментировал публикации телефонных записей по крушению МН17.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Крушение малайзийского боинга на границе Украины с Россией»