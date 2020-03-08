2020-03-08T20:28:50+03:00
Общество

TikTok с Бастой и Леной Темниковой запустил праздничную кампанию к Международному женскому дню

Ведущая платформа для создания коротких видео предлагает присоединиться к челленджу #деньвесны, чтобы поздравить любимых женщин
Елена ГИЛЬМАНОВА
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TikTok с Бастой и Леной Темниковой праздничную кампанию к Международному женскому днюTikTok с Бастой и Леной Темниковой праздничную кампанию к Международному женскому днюФото: REUTERS
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По случаю Международного женского дня Баста и Елена Темникова призывают пользователей ведущей платформы для создания коротких видео TikTok присоединиться к челленджу #деньвесны, чтобы при помощи видео поздравить самых важных женщин в своей жизни.

Участники должны выложить свое небольшое видео в TikTok с хэштегом #деньвесны. По примеру Басты, мужчины могут поздравить свою вторую половинку, сестру, маму, бабушку… Организаторы челленджа призывают не стесняться выражать свои чувства, быть искренними и оригинальными.

Девушки при помощи видео с хэштегом #деньвесны могут показать, как они отмечают праздник в окружении подарков и цветов, как это планирует сделать Лена Темникова.

Ранее TikTok проводила еще одну праздничную кампания #деньвесны. Ко Дню всех влюбленных 14 февраля Ольга Бузова вместе с блогером Давой запустила на платформе челлендж #творилюби, который набрал уже более 133 миллионов просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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