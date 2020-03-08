TikTok с Бастой и Леной Темниковой запустил праздничную кампанию к Международному женскому дню
По случаю Международного женского дня Баста и Елена Темникова призывают пользователей ведущей платформы для создания коротких видео TikTok присоединиться к челленджу #деньвесны, чтобы при помощи видео поздравить самых важных женщин в своей жизни.
Участники должны выложить свое небольшое видео в TikTok с хэштегом #деньвесны. По примеру Басты, мужчины могут поздравить свою вторую половинку, сестру, маму, бабушку… Организаторы челленджа призывают не стесняться выражать свои чувства, быть искренними и оригинальными.
Девушки при помощи видео с хэштегом #деньвесны могут показать, как они отмечают праздник в окружении подарков и цветов, как это планирует сделать Лена Темникова.
Ранее TikTok проводила еще одну праздничную кампания #деньвесны. Ко Дню всех влюбленных 14 февраля Ольга Бузова вместе с блогером Давой запустила на платформе челлендж #творилюби, который набрал уже более 133 миллионов просмотров.
ИСТОЧНИК KP.RU