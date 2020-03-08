В ПФР рассказали, как можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для отдельных категорий граждан может существенно увеличить размер пенсионных выплат. Об этом рассказал глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области Марина Густова.
«Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна», - таким образом представитель ПФР прокомментировала сообщение о жительнице Омска, которая получает самую высокую страховую пенсию в регионе – 52 тысячи рублей.
Густова сообщила «Вечерней Москве», что при формировании пенсии ветераны, инвалиды и ряд категорий граждан могут рассчитывать на ЕДВ, а также гражданин может увеличить размер выплат ежемесячным материальным обеспечением за особые заслуги и надбавками за работу на Крайнем Севере и вредных производствах.
Ранее ПФР сообщили о 70-летней омичке, которая ежемесячно получает пенсию в размере 52 533 рублей, при этом не уточнили кем она работала и из чего сложилась такая большая сумма - в ведомстве ссылаются на закон о защите персональных данных.
ИСТОЧНИК KP.RU