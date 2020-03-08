В ПФР рассказали, как можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

8 Март 2020 2020-03-08T20:56:20+03:00

В ПФР рассказали, как можно получить пенсию в 50 тыс. рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В ведомстве прокомментировали сообщение о жительнице Омской области, которая получает обычную страховую пенсию в размере более 52 тыс. рублей

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Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для отдельных категорий граждан может существенно увеличить размер пенсионных выплат. Об этом рассказал глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области Марина Густова.

«Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна», - таким образом представитель ПФР прокомментировала сообщение о жительнице Омска, которая получает самую высокую страховую пенсию в регионе – 52 тысячи рублей.

Густова сообщила «Вечерней Москве», что при формировании пенсии ветераны, инвалиды и ряд категорий граждан могут рассчитывать на ЕДВ, а также гражданин может увеличить размер выплат ежемесячным материальным обеспечением за особые заслуги и надбавками за работу на Крайнем Севере и вредных производствах.

Ранее ПФР сообщили о 70-летней омичке, которая ежемесячно получает пенсию в размере 52 533 рублей, при этом не уточнили кем она работала и из чего сложилась такая большая сумма - в ведомстве ссылаются на закон о защите персональных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU