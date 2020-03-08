Раскрыли содержание записки девушки, которая предложила Путину взять ее замуж
Актриса детского театра в Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину две свои фотографии, на которых написала свой номер телефона и короткий рассказ о себе. Записку показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
На обратной стороне одной из записок девушка написала своей имя, город рождения, также отметила, что ей 28 лет, у нее есть высшие образование и нет детей, а также материальных проблем.
«Возьмите меня замуж! Пожалуйста. У меня в/о, мне 28 лет, без детей и материальных проблем», - написала она российскому лидеру.
Записку показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Фото: https://www.vesti.ru
Напомним, 6 марта Путин прибыл с рабочим визитом в Иваново, где посетил парашютный завод «Полет» и детскую поликлинику, после чего российский лидер решил пообщаться с жителями города. Одна из девушек в толпе прокричала: «а возьмите меня замуж». Позже она рассказала «КП», что ей давно нравится глава государства, поэтому она решила рискнуть и «пообщаться с ним о главном».
Путин рассказал о предложении жительницы Иваново взять ее в жены.
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6 марта президент России приехал с рабочим визитом в Иваново. Владимир Путин посетил детскую поликлинику и парашютный завод «Полет», а заодно и пообщался с местными жителями. Окруженный толпой людей президент вдруг услышал неожиданное предложение (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU