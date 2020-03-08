2020-03-08T22:39:54+03:00
Политика

За сутки зафиксировали восемь случаев нарушения режима прекращения огня в Идлибе

Боевики совершили обстрелы семи населенных пунктов в трех провинциях Сирии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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За сутки зафиксировали восемь случаев нарушения режима прекращения огня в ИдлибеЗа сутки зафиксировали восемь случаев нарушения режима прекращения огня в ИдлибеФото: REUTERS
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В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь случаев нарушения режима прекращения огня, который введен в рамках соглашения по урегулированию ситуации в Идлибе. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлёв.

«За прошедшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований», - сообщил глава ЦПВС.

Журавлёв уточнил, что боевики совершили обстрелы в трех сирийских провинциях: атаки были зафиксированы в трёх населенных пунктов Латакии, трёх - в Алеппо и одного в Идлибе.

Напомним, 7 марта Минобороны России сообщило о 20 случаях нарушения режима прекращения огня. Идлиб подвергся обстрелу три раза, Латакия - семь, Алеппо - девять.

Напомним, режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации стал одним из основных пунктов соглашения, достигнутого в ходе переговоров президентов России и Турции, Владимира Путина и Режепа Тайипа Эрдогана. Документ предусматривает возобновление патрулирования на территории Идлиба, в том числе и по новым маршрутам, а также создание коридора безопасности.

Путин и Эрдоган после переговоров в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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