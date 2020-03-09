Израиль закрыл въезд побывавшим в Египте туристам из-за коронавируса

9 Март 2020 2020-03-09T01:30:26+03:00

Гражданам же страны, вернувшимся из Египта, Азии или Европы, предписано провести две недели в изоляции

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Власти Израиля запретили въезд в страну зарубежным туристам, которые перед этим в последние 14 дней побывали в Египте. Такое распоряжение в воскресенье, 8 марта, в связи с ситуацией с «китайским» коронавирусом COVID-19 издал министр внутренних дел еврейского государства Арье Дери, сообщает государственное радио Kan.

Израильтянам же, вернувшимся из Египта или «зараженных» стран Европы (Австрия, Андорра, Германия, Испания, Италия, Сан-Марино, Франция и Швейцария) и Азии (Китай, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Япония), предписано сдать тесты и провести две недели в строгой домашней изоляции.

Ранее в воскресенье израильский Минздрав объявил о десяти новых случаях заражения коронавирусом. Пять человек вернулись домой из поездок в Европу, остальные в Израиле общались с теми, кто уже заболел. Число инфицированных в стране возросло до 39.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU