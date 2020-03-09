Неизвестный открыл стрельбу в одной из мечетей Парижа

9 Март 2020 2020-03-09T05:09:20+03:00

Ранен как минимум один человек, стрелок скрылся с места преступления на мотороллере

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В воскресенье вечером неизвестный открыл стрельбу на территории одной из мечетей Парижа, в результате ранен как минимум один человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в городской полиции.

По словам собеседников канала, 8 марта около 20:00 по местному времени (22:00 мск) некий мужчина в мотоциклетном шлеме вошел во внутренний двор мечети, расположенной на северо-востоке французской столицы, и несколько раз выстрелил в человека, который там находился.

После этого нападавший, как рассказали очевидцы произошедшего, скрылся с места преступления на мотороллере, его ищут сотрудники правоохранительных органов. Пока подозреваемого задержать не удалось.

Пострадавшего доставили в больницу, его ранения медики оценивают как серьезные, но не опасные для жизни.

Отмечается, что расследованием занялась судебная полиция, мотивы и личность преступника выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU