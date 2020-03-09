2020-03-09T04:29:56+03:00
В мире

В США коронавирусом заразились более 500 человек, 21 скончался

Двое больных умерли в штате Вашингтон
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В нескольких штатах США из-за коронавируса ввели режим ЧПВ нескольких штатах США из-за коронавируса ввели режим ЧПФото: REUTERS
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В Соединенных Штатах «китайским» коронавирусом COVID-19 в общей сложности заразились 512 человек, 21 скончался от вызываемой этой инфекцией пневмонии нового типа, передает телеканал CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Случаи заражения зафиксированы в 33 штатах страны, в нескольких местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Сообщается, что накануне два человека умерли от коронавирусной пневмонии в штате Вашингтон, однако больше всего заразившихся (114 человек) в Калифорнии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Штаты выделили На борьбу с инфекцией 7,8 миллиарда долларов. Между тем, американский лидер Дональд Трамп утверждает, что у Белого дома есть «отлично скоординированный и тщательно отлаженный» план по борьбе с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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