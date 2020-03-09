2020-03-09T09:36:46+03:00
Происшествия

Полиция Парижа считает, что причиной стрельбы в мечети стал конфликт на личной почве

Пострадавший получил тяжелое, но не опасное для жизни ранение, стрелка найти пока не удалось
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Стрелок скрылся с места происшествия на мотороллере, о его местонахождении ничего неизвестноСтрелок скрылся с места происшествия на мотороллере, о его местонахождении ничего неизвестноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По предварительной версии французской полиции, причиной воскресной стрельбы в мечети на северо-востоке Парижа стал конфликт между двумя мужчинами – нападавшим и пострадавшим, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Напомним, как писал kp.ru, 8 марта около 20:00 по местному времени (22:00 мск) некий мужчина в мотоциклетном шлеме вошел во внутренний двор мечети, несколько раз выстрелил в человека, который там находился, и скрылся с места преступления на мотороллере.

«Мы склоняемся к тому, что это было сведение личных счетов с конкретным человеком, место не имеет значения», - сказал телеканалу один из анонимных собеседников.

Ранее сообщалось, что пострадавшего доставили в больницу, его ранения медики оценивают как серьезные, но не опасные для жизни. Теперь стало известно, что в него попали две пули, обе – в правую ногу.

По словам источников в городской полиции, неизвестный стрелял из оружия калибра 9 мм. Найти его пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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