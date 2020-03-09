Полиция Парижа считает, что причиной стрельбы в мечети стал конфликт на личной почве
По предварительной версии французской полиции, причиной воскресной стрельбы в мечети на северо-востоке Парижа стал конфликт между двумя мужчинами – нападавшим и пострадавшим, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Напомним, как писал kp.ru, 8 марта около 20:00 по местному времени (22:00 мск) некий мужчина в мотоциклетном шлеме вошел во внутренний двор мечети, несколько раз выстрелил в человека, который там находился, и скрылся с места преступления на мотороллере.
«Мы склоняемся к тому, что это было сведение личных счетов с конкретным человеком, место не имеет значения», - сказал телеканалу один из анонимных собеседников.
Ранее сообщалось, что пострадавшего доставили в больницу, его ранения медики оценивают как серьезные, но не опасные для жизни. Теперь стало известно, что в него попали две пули, обе – в правую ногу.
По словам источников в городской полиции, неизвестный стрелял из оружия калибра 9 мм. Найти его пока не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU