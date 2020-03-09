В США остановились электронные торги фьючерсами S&P 500

9 Март 2020 2020-03-09T05:50:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в воскресенье, 8 марта (в ночь на понедельник по московскому времени), в Соединенных Штатах были автоматически остановлены электронные торги фьючерсами S&P500 – это индексный фонд, который с 1957 года составляет компания Standard and Poor’s, в него входят свыше 500 акций американских компаний из различных секторов экономики.

Торги остановились после того, как падение индекса составило пять процентов, но утром в понедельник по местному времени они возобновятся в обычном режиме. Перед этим фьючерсы S&P500 упали на 134 пункта – на 4,53%, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее почти на треть рухнули мировые цены на нефть. По данным торгов на этот час, и североморская нефтяная смесь марки Brent, и сорта West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 21%. Баррель Brent на данный момент стоит 35,22 доллара, а западнотехасской светлой – 32,01 доллара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курс евро – 82, доллар – 72: рубль дешевеет на фоне обвала стоимости нефти

Цены на нефть резко упали после новостей о том, что страны ОПЕК+ на встрече в Вене не смогли договориться по вопросу сокращения добычи сырья (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU