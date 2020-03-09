Коронавирус в Китае: с начала вспышки заразились 80 735 человек

9 Март 2020 2020-03-09T08:07:37+03:00

За сутки в стране выявили 40 новых случаев заражения, полностью выздоровели и выписались из больниц 1535 пациентов

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К утру понедельника, 9 марта, общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 в материковом Китае с начала вспышки возросло до 80 735, но эпидемия в Поднебесной идет на спад: за минувшие сутки медики зафиксировали всего 40 новых случаев заражения по всей стране.

За все время противостояния инфекции, в разной степени затронувшей более 30 китайских регионов, полностью выздоровели 58600 больных, скончались 3119. За прошедший день от вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа умерли 22 пациента (один в провинции Гуандун и 21 – в провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания), а выписались из больниц 1535 излечившихся.

На сегодняшний день в медицинских учреждениях Китая остается 19016 больных, состояние 5111 из них врачи оценивают как тяжелое. Такие цифры обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU