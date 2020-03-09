Бывший шпион Украины считает, что война за Донбасс уже проиграна

9 Март 2020 2020-03-09T07:54:05+03:00

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Украинский журналист Станислав Асеев, некогда осужденный за шпионаж в Донецкой народной республике, считает, что Киев уже проиграл войну за Донбасс.

Дело в том, что за разграничительной линией выросло целое поколение детей, воспитанных на совершенно других ценностях - в школах и вузах им рассказывают о подвигах ополченцев.

"Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли", — сказал Асеев в интервью украинскому "Пятому каналу".

При этом если говорить о возвращении исключительно земель, то, по мнению журналиста, необходимо вывезти в Россию всех участвовавших в конфликте на стороне Донбасса - не только военных, но и снабженцев, сотрудников бухгалтерии. После этого Киев сможет получить контроль над границами, считает Асеев.

"Мы не можем ее вернуть, и весь вопрос в том, чтобы это не расползлось дальше", — заключил экс-шпион.

Сайт kp.ru писал, что с марта 2015 года по май 2017-го украинец вел разведку мест дислокации подразделений Народной милиции ДНР и передавал сведения через интернет представителям СБУ. Также он вербовал пользователей соцсетей для сбора сведений военного и иного характера. В конце 2019-го его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703836" frameborder="0"></iframe> Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU