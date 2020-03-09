Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала "Стамбул" в обход Босфора

9 Март 2020 2020-03-09T08:00:11+03:00

Конвенция Монтрё о режиме прохода судов не будет распространяться на новый проект

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что скоро будет запущен тендер на проект строительства канала "Стамбул", который расположится между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.

Специалисты уже провели все необходимые виды исследований, в том числе геологические и гидрологические, изучили прогнозы по землетрясениям. Над проектом работают свыше 200 ученых из 11 университетов и 34 разных отраслей.

"Мы решительно настроены по вопросу его реализации, в ближайшее время будет объявлен тендер", - сказал Эрдоган. Его выступление транслировалось на телеканале NTV.

Ожидается, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через Босфор не будет распространяться на "Стамбул". Наличие дополнительной водной артерии между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим, прописанный в документе.

В случае реализации проекта новый канал станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Сайт kp.ru писал, что протяженность "Стамбула" составит 43 километра. Власти страны планируют выстроить на его берегах два новых города.

ИСТОЧНИК KP.RU