2020-03-09T07:32:29+03:00
Общество

Погода в Москве на 9 марта 2020 года будет туманной и дождливой

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве на 9 марта 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Местами по столице ожидается дождьМестами по столице ожидается дождьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 9 марта 2020 года. Согласно их данным, на протяжении всего дня местами по городу идти небольшой дождь. Кроме того, утром возможен туман. В целом по столице облачно с прояснениями.

Температура воздуха поднимется до +8..+10 градусов, а в ночь на вторник опустится до +2..+4. Ветер переменных направлений разовьет скорость 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление немного повышено - 751 миллиметр ртутного столба. На сайте Гидрометцентра России сообщается, что погода будет примерно такой же на протяжении всей недели. Ожидается лишь несколько дней без осадков.

Сайт kp.ru писал, что обычно после теплых зим температура воздуха в марте тоже повышенная. Так, например, ранее уже был побит абсолютный рекорд за все время метеонаблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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