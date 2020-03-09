2020-03-09T08:09:49+03:00
Политика

Украинский депутат Илья Кива приедет на Парад Победы в Москву

Парламентарий планирует чтить подвиги Красной армии в Великой Отечественной войне вместе с членами своей фракции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива (в белой рубашке)Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива (в белой рубашке)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илья Кива сообщил о планах посетить в Москву в день празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По мнению парламентария, просмотр Парада и чествование героев Красной армии может стать точкой соприкосновения для сближения России и Украины.

"Наша фракция обязательно будет праздновать, чествовать память великой победы и присутствовать в Москве на параде", — сказал нардеп в эфире телеканала NewsOne.

Он подчеркнул, что одолеть нацистов удалось ценой тысяч жизней, и этим нужно гордиться. Киву возмущает тот факт, что сейчас украинцам навязывают "историю пособников фашизма".

Сайт kp.ru писал, что до недавнего момента депутат был известен своими скандальными и даже садистскими заявлениями. Например, в мае 2015 года, будучи замначальника управления МВД Украины по Донецкой области, он призвал расстреливать пассажиров автобусов, следующих по маршруту Киев - Донецк.

Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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