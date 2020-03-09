Пушков объяснил Климкину, что такое реальная "катастрофа" для Украины
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что посещение Москвы западными лидерами в День Победы станет настоящей катастрофой для Киева.
Сайт kp.ru писал, что, по мнению дипломата, президент РФ Владимир Путин может попытаться навязать иностранным коллегам свою точку зрения. Якобы политики прилетят в Москву "не только венки возлагать", а значит это надо предотвратить. Одним из способов Климкин называет перехват направляющихся в Россию западных лидеров - экс-глава МИД хочет затащить их в Киев.
Пушков ответил на слова Климкина
"[Министр иностранных дел Украины Вадим] Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать? А катастрофа для Украины - не праздник в Москве, а сумятица в Киеве", - написал сенатор у себя в микроблоге в Twitter.
Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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