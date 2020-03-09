Под завалами рухнувшего отеля в Китае остаются 22 человека
Китайские спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения гостиницы в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь.
Операция по вызволению людей длится уже третий день. Под обломками остаются 22 человека. Об этом свидетельствуют данные рабочей группы, полученные на утро понедельника, 9 марта.
Напомним, что шестиэтажное здание гостиницы обрушилось вечером в субботу. Сайт kp.ru писал, что отель использовался для карантина граждан, контактировавших с заражёнными коронавирусом.
Под завалами остаются людиФото: REUTERS
К утру понедельника спасателям удалось извлечь 49 человек, десять из них от полученных травм скончались. Всего же, согласно официальным данным, в здании находился 71 человек. Оставшихся постояльцев и сотрудников гостиницы ищут. В операции принимают участие более тысячи пожарных, полицейских, военных и медиков, передает ТАСС.
Причины обрушения здания пока неизвестны, но накануне инцидента проводилась реконструкция отеля.
В Китае обрушилось здание гостиницы.
ИСТОЧНИК KP.RU