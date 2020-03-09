2020-03-09T08:49:20+03:00
Происшествия

Под завалами рухнувшего отеля в Китае остаются 22 человека

За несколько дней спасателям удалось извлечь из-под обломков 49 постояльцев и сотрудников гостиницы, десять из них погибли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Десять человек погиблиДесять человек погиблиФото: REUTERS
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Китайские спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения гостиницы в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь.

Операция по вызволению людей длится уже третий день. Под обломками остаются 22 человека. Об этом свидетельствуют данные рабочей группы, полученные на утро понедельника, 9 марта.

Напомним, что шестиэтажное здание гостиницы обрушилось вечером в субботу. Сайт kp.ru писал, что отель использовался для карантина граждан, контактировавших с заражёнными коронавирусом.

Под завалами остаются люди Фото: REUTERS

Под завалами остаются людиФото: REUTERS

К утру понедельника спасателям удалось извлечь 49 человек, десять из них от полученных травм скончались. Всего же, согласно официальным данным, в здании находился 71 человек. Оставшихся постояльцев и сотрудников гостиницы ищут. В операции принимают участие более тысячи пожарных, полицейских, военных и медиков, передает ТАСС.

Причины обрушения здания пока неизвестны, но накануне инцидента проводилась реконструкция отеля.

В Китае обрушилось здание гостиницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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