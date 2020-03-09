Обозреватель Forbes нашел слабое место в системе ПРО США

9 Март 2020 2020-03-09T09:31:30+03:00

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Соединенные Штаты потратили триллион долларов на ведение войны в Афганистане, но при этом стараются экономить на защите страны от ракетных атак.

По мнению обозревателя журнала Forbes Лорена Томпсона, американцам не стоит кичиться своей военной мощью, ведь в определенных обстоятельствах их может одолеть даже КНДР.

Как оказалось, Наземную систему противоракетной обороны США, расположенную на маршевом участке полета (GMD), легко обойти. Она позволяет перехватывать ракеты на середине их полета - еще в космосе, но вот количество снарядов для ответа ограничено. Согласно данным журналиста, их всего 44. Этого недостаточно, чтобы отбить атаку со стороны все тех же северокорейцев.

Также одним из основных недостатков GMD, по мнению эксперта, являются ее противоракеты наземного базирования, которые остаются без модернизации.

"Угрожать страшными последствиями оказалось дешевле, чем строить настоящие оборонительные сооружения", - говорится в статье.

Сайт kp.ru писал, что в Пентагоне признали невозможность создания системы ПРО, которая бы смогла стопроцентно защитить Вашингтон от Москвы в случае начала вооруженных действий. По мнению специалистов военного ведомства, она технически нереализуема.

ИСТОЧНИК KP.RU