2020-03-09T10:07:03+03:00
Экономика

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть

Федеральный бюджет России недополучил доходы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минфин анонсировал продажу валютыМинфин анонсировал продажу валютыФото: REUTERS
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Министерство финансов России анонсировало продажу валюты на рынке. Ожидается, что это позволит компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого обвала стоимости нефти.

Сайт kp.ru писал, что в ночь на понедельник, 9 марта, баррель сырья марки Brent подешевел почти на треть. Из-за это курс рубля сильно упал.

Центробанк даже решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Операции будут возобновлены лишь после стабилизации ситуации на рынках.

В Минфине подчеркнули, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния России хватит для покрытия бюджетных потерь от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель на протяжении 6-10 лет. В случае сокращения его объема ниже 5% ВВП, ежегодно будет использоваться сумма равная максимум 1% ВВП, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве пообещали не оставлять рубль один на один с ситуацией, вызванной катастрофическим обвалом цен на нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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