В России не выявлено новых случаев коронавируса на утро понедельника

9 Март 2020 2020-03-09T10:23:52+03:00

За все время распространения заболевания в стране побывали 17 пациентов с этим инфекционным заболеванием

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В ночь на понедельник, 9 марта, в России не было выявлено новых случаев коронавируса. Такие данные предоставили в Роспотребнадзоре.

Сайт kp.ru писал, что последними пациентами с этим инфекционным заболеванием стали три гражданина, побывавшие недавно в Италии. Один из них проживает в Калининградской области, второй - в Белгородской, а третий - в Московской. Всех уже поместили в инфекционные боксы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU