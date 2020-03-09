В России не выявлено новых случаев коронавируса на утро понедельника
В ночь на понедельник, 9 марта, в России не было выявлено новых случаев коронавируса. Такие данные предоставили в Роспотребнадзоре.
Сайт kp.ru писал, что последними пациентами с этим инфекционным заболеванием стали три гражданина, побывавшие недавно в Италии. Один из них проживает в Калининградской области, второй - в Белгородской, а третий - в Московской. Всех уже поместили в инфекционные боксы.
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
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ИСТОЧНИК KP.RU
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