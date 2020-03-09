2020-03-09T12:29:24+03:00
Общество

Чем занимаются самозанятые: ФНС рассказала о популярных сферах деятельности

Самым распространенным направлением оказалась перевозка пассажиров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятыхВ ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятыхФото: Евгения ГУСЕВА
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Федеральная налоговая служба России изучила данные пользователей приложения "Мой налог" и выяснила, какие направления деятельности являются самыми популярными среди самозанятых.

Выяснилось, что 16,5% зарегистрированных налогоплательщиков оказывают услуги перевозки пассажиров. На втором месте - сдача жилья в аренду (5,1%). Также распространен такой вид деятельности, как строительство (4,8%). Замыкают пятерку лидеров репетиторство (3,1%), маркетинг и реклама (2,9%), передает RT.

Средняя стоимость услуг самозанятых, согласно анализу выписанных чеков, составляет 1050 рублей.

Сайт kp.ru писал, что 1 января 2019 года для граждан, которые работают "на себя", был введен специальный налоговый режим. Сначала его запустили в четырёх регионах страны — Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. С начала 2020-го к эксперименту присоединились ещё 19 субъектов России, включая Санкт-Петербург.

Регистрация самозанятых граждан – пошаговая инструкция.Чтобы официально стать самозанятым, понадобится всего несколько минут

ИСТОЧНИК KP.RU

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