"Фобос" пообещал россиянам нормальное лето без экстремальных дождей и жары

9 Март 2020 2020-03-09T13:49:51+03:00

С июня по август в европейской части страны будет на один-два градуса теплее многолетних значений

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Жителям центральной части России пообещали нормальное лето, которого они не видели уже давно. Температура воздуха будет очень комфортной, а экстремальной жары и ливней почти не ожидается. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что долгосрочный прогноз был сделал по новейшей технологии, которую уже использовали в августе прошлого года для расчета показателей на зиму. Все они оказались верными.

Летний же прогноз говорит о том, что общий фон в июне, июле и августе на европейской России будет в целом на один-два градуса теплее многолетних значений.

"Средняя температура для Русской равнины - это плюс 20-25 градусов. Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21-26, 22-27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта. Все, что выше плюс 27 градусов, это уже стресс для организма", - цитирует "Российская газета" синоптика.

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ИСТОЧНИК KP.RU