"Фобос" пообещал россиянам нормальное лето без экстремальных дождей и жары
Жителям центральной части России пообещали нормальное лето, которого они не видели уже давно. Температура воздуха будет очень комфортной, а экстремальной жары и ливней почти не ожидается. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он подчеркнул, что долгосрочный прогноз был сделал по новейшей технологии, которую уже использовали в августе прошлого года для расчета показателей на зиму. Все они оказались верными.
Летний же прогноз говорит о том, что общий фон в июне, июле и августе на европейской России будет в целом на один-два градуса теплее многолетних значений.
"Средняя температура для Русской равнины - это плюс 20-25 градусов. Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21-26, 22-27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта. Все, что выше плюс 27 градусов, это уже стресс для организма", - цитирует "Российская газета" синоптика.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»