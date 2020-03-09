2020-03-09T13:49:51+03:00
Общество

"Фобос" пообещал россиянам нормальное лето без экстремальных дождей и жары

С июня по август в европейской части страны будет на один-два градуса теплее многолетних значений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителям центральной части России пообещали нормальное лето, которого они не видели уже давно. Температура воздуха будет очень комфортной, а экстремальной жары и ливней почти не ожидается. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что долгосрочный прогноз был сделал по новейшей технологии, которую уже использовали в августе прошлого года для расчета показателей на зиму. Все они оказались верными.

Летний же прогноз говорит о том, что общий фон в июне, июле и августе на европейской России будет в целом на один-два градуса теплее многолетних значений.

"Средняя температура для Русской равнины - это плюс 20-25 градусов. Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21-26, 22-27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта. Все, что выше плюс 27 градусов, это уже стресс для организма", - цитирует "Российская газета" синоптика.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Акции российских компаний на бирже в Лондоне обвалились
"Фобос" пообещал россиянам нормальное лето без экстремальных дождей и жары
Китайские эксперты назвали сроки окончания распространения коронавируса
Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия: Россия попала в тройку
Вторник может стать "кровавой баней" для фондового рынка России
Чем занимаются самозанятые: ФНС рассказала о популярных сферах деятельности
"Хорошо быть ребенком в Москве": Польскую блогершу поразило отношение россиян к детям
В России не выявлено новых случаев коронавируса на утро понедельника
Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть
ЦБ перестанет покупать иностранную валюту из-за обвала стоимости нефти
Из 11 временных госпиталей в Ухане выписались все пациенты: больницы закрыли
Обозреватель Forbes нашел слабое место в системе ПРО США
Под завалами рухнувшего отеля в Китае остаются 22 человека
Пушков объяснил Климкину, что такое реальная "катастрофа" для Украины
Украинский депутат Илья Кива приедет на Парад Победы в Москву
Погода в Москве на 9 марта 2020 года будет туманной и дождливой
Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала "Стамбул" в обход Босфора
Бывший шпион Украины считает, что война за Донбасс уже проиграна
Коронавирус в Китае: с начала вспышки заразились 80 735 человек
Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
В США остановились электронные торги фьючерсами S&P 500
Полиция Парижа считает, что причиной стрельбы в мечети стал конфликт на личной почве
В США коронавирусом заразились более 500 человек, 21 скончался
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
Нефть подешевела почти на треть
Неизвестный открыл стрельбу в одной из мечетей Парижа
Израиль закрыл въезд побывавшим в Египте туристам из-за коронавируса
Эрдоган: Турция не собирается аннексировать сирийскую территорию
Эксперты сомневаются, что у прокуратуры Нидерландов есть убедительные доказательства по делу MH17