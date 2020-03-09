Акции российских компаний на бирже в Лондоне обвалились
Акции российских компаний на бирже в Лондоне обрушились из-за резкого падения цен на нефть и снижения курса рубля. Об этом свидетельствуют данные за утро понедельника, 9 марта.
Так, депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на 22,5%, на бумаги "Татнефти" - на 19%. В случае с "Газпромом" снижение составило 15,4%, с "НОВАТЭКом" - 11,1%.
Металлургические компании тоже страдают от ситуации на мировом финансовом рынке. Расписки на акции "Северсталь" потеряли в цене 7%, НЛМК - 12,5%, Evraz - 11,4%. В потребительском секторе были затронуты торговая сеть "Магнит" (17%) и X5 Retail Group (14%). Глобальные депозитные расписки на ценные бумаги банка ВТБ потеряли 15,2%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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