Акции российских компаний на бирже в Лондоне обвалились

9 Март 2020 2020-03-09T14:07:40+03:00

Падение цен на нефть и последующее удешевление рубля привели к обрушению акций российских компаний на бирже в понедельник, 9 марта

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Акции российских компаний на бирже в Лондоне обрушились из-за резкого падения цен на нефть и снижения курса рубля. Об этом свидетельствуют данные за утро понедельника, 9 марта.

Так, депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на 22,5%, на бумаги "Татнефти" - на 19%. В случае с "Газпромом" снижение составило 15,4%, с "НОВАТЭКом" - 11,1%.

Металлургические компании тоже страдают от ситуации на мировом финансовом рынке. Расписки на акции "Северсталь" потеряли в цене 7%, НЛМК - 12,5%, Evraz - 11,4%. В потребительском секторе были затронуты торговая сеть "Магнит" (17%) и X5 Retail Group (14%). Глобальные депозитные расписки на ценные бумаги банка ВТБ потеряли 15,2%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

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ИСТОЧНИК KP.RU