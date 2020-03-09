Мировые цены на нефть обвалились: Госдума выполнит соцобязательства даже в таких условиях

9 Март 2020 2020-03-09T14:18:41+03:00

В ночь на понедельник мировые цены на нефть резко упали, что привело к снижению курса рубля

Изменить размер текста: A A

Государственная дума в полном объеме выполнит запланированные на 2020 год социальные обязательства, несмотря на то, что мировые цены на нефть обвалились, а рубль резко подешевел.

Глава комитета нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярослав Нилов напомнил, что средства на эти цели уже заложены в федеральный бюджет.

"Полагаю, что социальные обязательства, которые запланированы, определены законодательно, под них средства в бюджете предусмотрены, они в полном объеме должны быть выполнены", - сказал депутат.

Он добавил, что любая нестабильность на финансовом рынке оказывает влияние на экономику нашей страны, но это не должно сказываться на благополучии граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU