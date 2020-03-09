Мировые цены на нефть обвалились: Госдума выполнит соцобязательства даже в таких условиях
Государственная дума в полном объеме выполнит запланированные на 2020 год социальные обязательства, несмотря на то, что мировые цены на нефть обвалились, а рубль резко подешевел.
Глава комитета нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярослав Нилов напомнил, что средства на эти цели уже заложены в федеральный бюджет.
"Полагаю, что социальные обязательства, которые запланированы, определены законодательно, под них средства в бюджете предусмотрены, они в полном объеме должны быть выполнены", - сказал депутат.
Он добавил, что любая нестабильность на финансовом рынке оказывает влияние на экономику нашей страны, но это не должно сказываться на благополучии граждан.
Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Обвал цен на нефть и падение курса рубля»