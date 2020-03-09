Актеры и шоумены поздравили россиянок с 8 Марта

9 Март 2020 2020-03-09T15:15:24+03:00

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Известные мужчины в честь Международного женского дня поздравили россиянок с праздником трогательным роликом. Артисты разместили видео в своих аккаунтах, чтобы наглядно показать - мужчины должны заботиться о представительницах прекрасной половины человечества не только 8 марта, но и каждый день. Они сопроводили ролик хештегами: #вамлюбимые #8марта.

Актер Сергей Буронов, размещая ролик, обратился к россиянкам: "Я обязательно запишу поздравление моим, не побоюсь этого слова, очаровательным подписчицам. А пока выложу-ка мотиватор, что нам, мужчинам, нужно делать 8 марта, а лучше каждый день".

Шоумен Гарик Харламов обратился к поклонницам со словами: "С 8 марта, дорогие женщины!".

Актер Евгений Стычкин заявил, что женщинам принадлежат все дни. "Цветы растут для вас и для вас дуют ветры! Друзья сняли клип для вас - наслаждайтесь", - написала звезда сериала "На темной стороне Луны".

Юморист и актер Антон Шастун, известный зрителям как участник программ "Камеди Баттл" и "Импровизация" признался девушкам в любви: "С праздником, дорогие девушки! Мы вас любим!".

Алексей Кортнев и Станислав Дружников, размещая ролик, оставили ххештеги: #вамлюбимые #8марта.

Павел Деревянко написал: "Вдогонку от ребят, для наших лучших половин".

ИСТОЧНИК KP.RU