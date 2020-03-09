В Москве выявлено три новых заболевших коронавирусом

9 Март 2020 2020-03-09T15:45:03+03:00

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Три новых случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Москве, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Все заболевшие посещали Италию в течение двух последних недель.

Оперативный штаб также уточняет, что таким образом число заболевших в России за сутки увеличилось с 17 до 20 человек.

Напомним, 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столице режима повышенной готовности. В своём блоге градоначальник опубликовал обращение к горожанам, в котором отметил, что все вернувшиеся из стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса, обязаны сообщить о своём возвращении в Россию на горячую линию города Москвы по номеру телефона +7(495)870-45-09.

Мэр также призвал обращаться к врачу при первых симптомах вируса и соблюдать режим изоляции на дому после прилёта.

Кроме того, Собянин обязал всех работодателей организовать измерение температуры сотрудников и содействовать тем работникам, которым показан режим карантина на дому.

Люди уезжают из Милана из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU