Семь иранцев скончались, употребив метанол в качестве лекарства от коронавируса

9 Март 2020 2020-03-09T15:15:11+03:00

В интернете было написано, что спирт якобы помогает в профилактике и лечении инфекционного заболевания

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В Иране семь человек скончались после употребления метилового спирта. Жители провинции Альборз вычитали в интернете, что токсичное вещество якобы помогает в профилактике и лечении коронавируса. На деле же его используют для обработки поверхностей.

По словам представителя местной прокуратуры Мохаммада Агаяри, все погибшие выпили метанол по ошибке. Они искренне верили, что таким образом смогут защититься от нового инфекционного заболевания.

Согласно данным агентства ISNA, пузырьки с ядовитой жидкостью можно свободно купить в иранских магазинах и аптеках. Обычно его окрашивают в оранжевый цвет, чтобы не спутать с питьевыми жидкостями.

Что касается коронавируса, то на 9 марта в Исламской Республике было зарегистрировано свыше 6,5 тысячи случаев заражения. Сайт kp.ru писал, что Тегеран обращался к Москве за помощью - в России ситуация гораздо более спокойная и держится под контролем.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU