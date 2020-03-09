Весенняя погода в Москве побила новый температурный рекорд

9 Март 2020 2020-03-09T15:25:51+03:00

В Москву окончательно пришла весна: на юге начали распускаться почки на деревьях Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Изменить размер текста: A A

В Москве температура воздуха побила рекорд в понедельник, 9 марта, поднявшись до +11,3 градуса к 14:00.

- Сегодня к 14.00 часам на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки плюс 11,3, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года, когда в этот день метеорологи зафиксировали плюс 10, - приводит РИА Новости слова ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

При этом синоптик добавил, что после рекордно тёплого понедельника москвичей ждёт смена погоды. Следующая за ним неделя станет пасмурной и принесёт осадки в виде дождя с мокрым снегом, а также заморозки, гололедицу и сильный ветер.

Ранее сайт kp.ru писал о пяти самых впечатляющих рекордах, которые побила погода прошедшей зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU