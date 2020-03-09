2020-03-09T15:25:51+03:00
Общество

Весенняя погода в Москве побила новый температурный рекорд

Температура воздуха достигла 11,3 градусов
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Москву окончательно пришла весна: на юге начали распускаться почки на деревьяхВ Москву окончательно пришла весна: на юге начали распускаться почки на деревьяхФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

В Москве температура воздуха побила рекорд в понедельник, 9 марта, поднявшись до +11,3 градуса к 14:00.

- Сегодня к 14.00 часам на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки плюс 11,3, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года, когда в этот день метеорологи зафиксировали плюс 10, - приводит РИА Новости слова ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

При этом синоптик добавил, что после рекордно тёплого понедельника москвичей ждёт смена погоды. Следующая за ним неделя станет пасмурной и принесёт осадки в виде дождя с мокрым снегом, а также заморозки, гололедицу и сильный ветер.

Ранее сайт kp.ru писал о пяти самых впечатляющих рекордах, которые побила погода прошедшей зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ари, Фернандеш и Сафонов - в стартовом составе "Краснодара" на матч против "Спартака", Шапи - в запасе
Коронавирус выявлен у россиянина в ОАЭ
Понсе и Ларссон выйдут в стартовом составе "Спартака" на игру с "Краснодаром", Соболев - в запасе
Весенняя погода в Москве побила новый температурный рекорд
Актеры и шоумены поздравили россиянок с 8 Марта
Семь иранцев скончались, употребив метанол в качестве лекарства от коронавируса
В Москве выявлено три новых заболевших коронавирусом
Минфин анонсировал сокращение заимствований из-за обвала цен на нефть
Мировые цены на нефть обвалились: Госдума выполнит соцобязательства даже в таких условиях
Акции российских компаний на бирже в Лондоне обвалились
"Фобос" пообещал россиянам нормальное лето без экстремальных дождей и жары
Китайские эксперты назвали сроки окончания распространения коронавируса
Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия: Россия попала в тройку
Вторник может стать "кровавой баней" для фондового рынка России
Чем занимаются самозанятые: ФНС рассказала о популярных сферах деятельности
"Хорошо быть ребенком в Москве": Польскую блогершу поразило отношение россиян к детям
В России не выявлено новых случаев коронавируса на утро понедельника
Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать снижение цен на нефть