Весенняя погода в Москве побила новый температурный рекорд
В Москве температура воздуха побила рекорд в понедельник, 9 марта, поднявшись до +11,3 градуса к 14:00.
- Сегодня к 14.00 часам на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки плюс 11,3, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года, когда в этот день метеорологи зафиксировали плюс 10, - приводит РИА Новости слова ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
При этом синоптик добавил, что после рекордно тёплого понедельника москвичей ждёт смена погоды. Следующая за ним неделя станет пасмурной и принесёт осадки в виде дождя с мокрым снегом, а также заморозки, гололедицу и сильный ветер.
Ранее сайт kp.ru писал о пяти самых впечатляющих рекордах, которые побила погода прошедшей зимы.
ИСТОЧНИК KP.RU