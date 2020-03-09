Понсе и Ларссон выйдут в стартовом составе "Спартака" на игру с "Краснодаром", Соболев - в запасе

9 Март 2020 2020-03-09T15:31:03+03:00

Хозяева поля сказали, кем начнут матч в Тушино

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 9 марта, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет матч 21 тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и ФК "Краснодар". Уже озвучен стартовый состав хозяев поединка.

В стартовом составе в атаке у "красно-белых" - Джордан Ларссон и аргентинец Эсекиель Понсе. А вот новичок Александр Соболев начнет встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав "Спартака" на игру против "Краснодара" выглядит так: Максименко, Жиго, Бакаев, Джикия (к), Понсе, Ларссон, Кутепов, Крал, Ещенко, Зобнин.

Запасные "Спартака" на игру против "Краснодара": Ребров, Гулиев, Тиль, Мирзов, Мельгарехо, Маслов, Гапонов, Маркитесов, Соболев, Рассказов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Краснодар. Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:30 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена".

ИСТОЧНИК KP.RU