Понсе и Ларссон выйдут в стартовом составе "Спартака" на игру с "Краснодаром", Соболев - в запасе
В понедельник, 9 марта, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет матч 21 тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и ФК "Краснодар". Уже озвучен стартовый состав хозяев поединка.
В стартовом составе в атаке у "красно-белых" - Джордан Ларссон и аргентинец Эсекиель Понсе. А вот новичок Александр Соболев начнет встречу на скамейке запасных.
Стартовый состав "Спартака" на игру против "Краснодара" выглядит так: Максименко, Жиго, Бакаев, Джикия (к), Понсе, Ларссон, Кутепов, Крал, Ещенко, Зобнин.
Запасные "Спартака" на игру против "Краснодара": Ребров, Гулиев, Тиль, Мирзов, Мельгарехо, Маслов, Гапонов, Маркитесов, Соболев, Рассказов.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Краснодар. Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:30 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена".
ИСТОЧНИК KP.RU