Ари, Фернандеш и Сафонов - в стартовом составе "Краснодара" на матч против "Спартака", Шапи - в запасе

9 Март 2020 2020-03-09T15:38:49+03:00

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В понедельник, 9 марта, в Москве на стадионе "Открытие Арена" будет сыгран один из центральных матчей 21 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. В гости к "Спартаку" приехал крепкий ФК "Краснодар". Кубанцы идут в группе лидеров РПЛ, хозяева - в группе догоняющих. С первых минут у краснодарской команды сыграют в атаке Ари, Вандерсон, Берг. А вот Магомед-Шапи Сулейманов - в запасе.

Стартовый состав "Краснодара" на игру против "Спартака": Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Черников, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.

Запасные "Краснодара" на матч против "Спартака": Синицын, Крицюк, Ивашин, Фьолусон, Жигулев, Уткин, Сулейманов, Сергеев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Краснодар. Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:30 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена".

ИСТОЧНИК KP.RU