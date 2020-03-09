Коронавирус выявлен у россиянина в ОАЭ

9 Март 2020 2020-03-09T15:46:26+03:00

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В Объединённых Арабских Эмиратах выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Один из заболевших - россиянин. Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило об этом в своём Twitter.

Всего в Эмиратах зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о двух российских спортсменах, заболевших новым вирусом в ОАЭ. Оба они контактировали с велогонщиками из Италии, из-за заражения которых в ОАЭ отменили соревнования.

Сайт kp.ru также писал об опубликованном московскими властями списке основных правил карантина по коронавирусу. Среди них ответы на вопросы о домашнем карантине, правилах госпитализации, общении с родственниками во время изоляции и актуальный список стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, карантин длится 14 дней с момента, когда человек пересек (возвращаясь в Россию) границу Китая, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции или последний раз контактировал с заболевшим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/764479" frameborder="0"></iframe> Из-за коронавируса в ОАЭ застряла команда велогонщиков, среди которых есть два спортсмена из Ленобласти.Видео: «Газпром-РусВело»

ИСТОЧНИК KP.RU