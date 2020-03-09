Умер актёр Макс фон Сюдов, сыгравший в "Звёздных войнах" и "Игре престолов"

9 Март 2020 2020-03-09T16:04:33+03:00

Шведский актёр Макс фон Сюдов скончался на 91 году жизни

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Шведский актёр Макс фон Сюдов умер во Франции в возрасте 90 лет. Он получил известность благодаря фильмам Ингмара Бергмана.

- С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года, - сообщила супруга актёра журналу Paris Match.

Макс фон Сюдов сыграл рыцаря в фильме Бергмана "Седьмая печать". Также он снялся в картина "Час волка", "Лицо", "Земляничная поляна" и "Девичий источник".

Он также исполнил роль Лора Сан Текки в фильме "Звёздные войны: Пробуждение силы", Трёхглазого ворона в сериале "Игра престолов" и озвучил Клауса Циглера в мультипликационном сериале "Симпсоны".

Актёр жил во французском Провансе вместе с женой и стал гражданином Франции в 2002 году.

ИСТОЧНИК KP.RU