2020-03-09T16:04:33+03:00
В мире

Умер актёр Макс фон Сюдов, сыгравший в "Звёздных войнах" и "Игре престолов"

Шведский актёр Макс фон Сюдов скончался на 91 году жизни
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Макс фон Сюдов сыграл Трёхглазого ворона в сериале "Игра престолов"Макс фон Сюдов сыграл Трёхглазого ворона в сериале "Игра престолов"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Шведский актёр Макс фон Сюдов умер во Франции в возрасте 90 лет. Он получил известность благодаря фильмам Ингмара Бергмана.

- С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года, - сообщила супруга актёра журналу Paris Match.

Макс фон Сюдов сыграл рыцаря в фильме Бергмана "Седьмая печать". Также он снялся в картина "Час волка", "Лицо", "Земляничная поляна" и "Девичий источник".

Он также исполнил роль Лора Сан Текки в фильме "Звёздные войны: Пробуждение силы", Трёхглазого ворона в сериале "Игра престолов" и озвучил Клауса Циглера в мультипликационном сериале "Симпсоны".

Актёр жил во французском Провансе вместе с женой и стал гражданином Франции в 2002 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсии в России увеличат вопреки снижению курса рубля
Цены на нефть отыграли почти треть от утреннего снижения на 30%
Власти установили 36 человек, контактировавших с женщиной, у которой предварительно подтверждён коронавирус
Умер актёр Макс фон Сюдов, сыгравший в "Звёздных войнах" и "Игре престолов"
Ари, Фернандеш и Сафонов - в стартовом составе "Краснодара" на матч против "Спартака", Шапи - в запасе
Коронавирус выявлен у россиянина в ОАЭ
Понсе и Ларссон выйдут в стартовом составе "Спартака" на игру с "Краснодаром", Соболев - в запасе
Весенняя погода в Москве побила новый температурный рекорд
Актеры и шоумены поздравили россиянок с 8 Марта
Семь иранцев скончались, употребив метанол в качестве лекарства от коронавируса
В Москве выявлено три новых заболевших коронавирусом
Минфин анонсировал сокращение заимствований из-за падения цен на нефть
Мировые цены на нефть обвалились: Госдума выполнит соцобязательства даже в таких условиях
Акции российских компаний на бирже в Лондоне обвалились
"Фобос" пообещал россиянам нормальное лето без экстремальных дождей и жары
Китайские эксперты назвали сроки окончания распространения коронавируса
Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия: Россия попала в тройку
Экономист рассказал, каким будет вторник для фондового рынка России
Чем занимаются самозанятые: ФНС рассказала о популярных сферах деятельности
"Хорошо быть ребенком в Москве": Польскую блогершу поразило отношение россиян к детям
В России не выявлено новых случаев коронавируса на утро понедельника
Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать снижение цен на нефть