2020-03-09T16:23:31+03:00
Общество

Власти установили 36 человек, контактировавших с женщиной, у которой предварительно подтверждён коронавирус

Они под наблюдением врачей, результат анализов отрицательный
Ася КУЗНЕЦОВА
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Подмосковные власти установили 36 человек, которые контактировали с пациенткой из Подмосковья, у которой предварительно подтверждён коронавирусПодмосковные власти установили 36 человек, которые контактировали с пациенткой из Подмосковья, у которой предварительно подтверждён коронавирусФото: REUTERS
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Подмосковные власти установили 36 человек, которые контактировали с пациенткой из Подмосковья, у которой предварительно подтверждён коронавирус. За всеми ними наблюдают врачи. Результат анализов на коронавирус у всех отрицательный.

Заболевшая россиянка и её семья остаются в изолированных боксах под контролем специалистов одной из клиник Московской области. Заболевание у неё протекает в лёгкой форме.

- Был установлен круг контактных лиц на территории Московской области. У 36 человек взяты анализы на коронавирус. В настоящее время у всех результат отрицательный. Все помещены на карантин и находятся под медицинским наблюдением, - сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Московской области.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что заболевшая коронавирусом жительница Подмосковья вернулась 25 февраля из Цюриха. В больницу она обратилась для профилактической проверки, поскольку никаких симптомов респираторного вируса у неё не было, однако проведённые анализы показали положительный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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