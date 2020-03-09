Власти установили 36 человек, контактировавших с женщиной, у которой предварительно подтверждён коронавирус

9 Март 2020 2020-03-09T16:23:31+03:00

Подмосковные власти установили 36 человек, которые контактировали с пациенткой из Подмосковья, у которой предварительно подтверждён коронавирус Фото: REUTERS

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Подмосковные власти установили 36 человек, которые контактировали с пациенткой из Подмосковья, у которой предварительно подтверждён коронавирус. За всеми ними наблюдают врачи. Результат анализов на коронавирус у всех отрицательный.

Заболевшая россиянка и её семья остаются в изолированных боксах под контролем специалистов одной из клиник Московской области. Заболевание у неё протекает в лёгкой форме.

- Был установлен круг контактных лиц на территории Московской области. У 36 человек взяты анализы на коронавирус. В настоящее время у всех результат отрицательный. Все помещены на карантин и находятся под медицинским наблюдением, - сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Московской области.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что заболевшая коронавирусом жительница Подмосковья вернулась 25 февраля из Цюриха. В больницу она обратилась для профилактической проверки, поскольку никаких симптомов респираторного вируса у неё не было, однако проведённые анализы показали положительный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU