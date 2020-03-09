Цены на нефть отыграли почти треть от утреннего снижения на 30%
Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30% утреннего снижения. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майский фьючерс марки Brent снизился на 20,41%. По состоянию на 12:42 по московскому времени он составлял $36,03 за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI снизился 21,58% и составляет $32,37.
Такое снижение цен на нефть произошло после сообщений о том, что участникам встречи ОПЕК+ не удалось продлить договорённости о сокращении нефтедобычи. Отсутствие результата переговоров спровоцировало снижение курса рубля: теперь цена на доллар составляет 74 рубля, а на евро - 85 рублей.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
При этом страна готова продлить текущие договорённости на второй квартал. Такую меру Организация стран-экспортёров нефти предложила для того, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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