2020-03-09T16:41:48+03:00
Экономика

Цены на нефть отыграли почти треть от утреннего снижения на 30%

Стоимость чёрного золота снизилась на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30% утреннего сниженияМировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30% утреннего сниженияФото: REUTERS
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Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30% утреннего снижения. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майский фьючерс марки Brent снизился на 20,41%. По состоянию на 12:42 по московскому времени он составлял $36,03 за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI снизился 21,58% и составляет $32,37.

Такое снижение цен на нефть произошло после сообщений о том, что участникам встречи ОПЕК+ не удалось продлить договорённости о сокращении нефтедобычи. Отсутствие результата переговоров спровоцировало снижение курса рубля: теперь цена на доллар составляет 74 рубля, а на евро - 85 рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.

При этом страна готова продлить текущие договорённости на второй квартал. Такую меру Организация стран-экспортёров нефти предложила для того, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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