Цены на нефть отыграли почти треть от утреннего снижения на 30%

9 Март 2020 2020-03-09T16:41:48+03:00

Стоимость чёрного золота снизилась на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи

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Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30% утреннего снижения. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майский фьючерс марки Brent снизился на 20,41%. По состоянию на 12:42 по московскому времени он составлял $36,03 за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI снизился 21,58% и составляет $32,37.

Такое снижение цен на нефть произошло после сообщений о том, что участникам встречи ОПЕК+ не удалось продлить договорённости о сокращении нефтедобычи. Отсутствие результата переговоров спровоцировало снижение курса рубля: теперь цена на доллар составляет 74 рубля, а на евро - 85 рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.

При этом страна готова продлить текущие договорённости на второй квартал. Такую меру Организация стран-экспортёров нефти предложила для того, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU