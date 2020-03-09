Во время инаугурации Гани в центре Кабула упали две ракеты

9 Март 2020 2020-03-09T17:33:55+03:00

Гани, который 18 февраля победил на выборах президента с 50,64% голосов, 9 марта принял присягу и официально вступил на пост Фото: REUTERS

В это же время глава исполнительной власти Абдулла Абдулла, который не признал итоги выборов президента Афганистана, провёл отдельную церемонию и принял присягу

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В центре столицы Афганистана, Кабуле, две ракеты упали во время инаугурации Ашрафа Гани.

- Одна из ракет упала рядом с парком, другая рядом с отелем Serena, два человека были ранены, - сообщил РИА Новости источник в президентском дворце.

Гани, который 18 февраля победил на выборах президента с 50,64% голосов, 9 марта принял присягу и официально вступил на пост главы государства.

- Не бойтесь одного или двух взрывов, оставайтесь на своих местах, - сказал Гани во время своей инаугурационной речи и попросил гостей не прерывать церемонию, сообщает TOLOnews.

В это же время глава исполнительной власти Абдулла Абдулла, который не признал итоги выборов президента Афганистана, провёл отдельную церемонию и также принял присягу главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU