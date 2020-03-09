2020-03-09T17:58:48+03:00
Экономика

Производители поэтапно поднимут цены на автомобили из-за падения рынка нефти

Эксперт прогнозирует рост продаж машин в марте
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В марте возрастут продажи новых легковых автомобилей и лёгких коммерческих автомобилей, поскольку те, кто откладывал покупку машины, купит её, опасаясь дальнейшего повышения ценВ марте возрастут продажи новых легковых автомобилей и лёгких коммерческих автомобилей, поскольку те, кто откладывал покупку машины, купит её, опасаясь дальнейшего повышения ценФото: Дмитрий БРУШКО
Изменить размер текста:

Производители будут вынуждены поднять цены на автомобили в России из-за падения рынка нефти.

При этом повышение будет проходить поэтапно: на ближайшее время поставки застрахованы от валютных рисков, сообщил президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев. Он также отметил, что импортные бренды повысят цены быстрее, чем локализованные.

Мосеев также утверждает, что в марте возрастут продажи новых легковых автомобилей и лёгких коммерческих автомобилей также из-за падения рынка нефти, поскольку те, кто откладывал покупку машины, купит её, опасаясь дальнейшего повышения цен, сообщает ТАСС.

- Модель потребления стала более практичной за последние годы, и люди, если им не нужен автомобиль, не бегут его покупать, потому что понимают, что это не инвестиции, это расходы, - добавил Мосеев.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опубликованы итоги войны сирийских "Буков" с турецкими беспилотниками
Курс рубля на 9 марта 2020 замедлил темпы падения
Саудовская Аравия не планирует вести ценовую войну с Россией на рынке нефти
Производители поэтапно поднимут цены на автомобили из-за падения рынка нефти
Американские рынки открылись обвалом, торги приостановили
Во время инаугурации Гани в центре Кабула упали две ракеты
Первый тайм матча Спартак - Краснодар завершился вничью 0:0
Пенсии в России увеличат вопреки снижению курса рубля
Цены на нефть отыграли почти треть от утреннего снижения на 30%
Власти установили 36 человек, контактировавших с женщиной, у которой предварительно подтверждён коронавирус
Умер актёр Макс фон Сюдов, сыгравший в "Звёздных войнах" и "Игре престолов"
Ари, Фернандеш и Сафонов - в стартовом составе "Краснодара" на матч против "Спартака", Шапи - в запасе
Коронавирус выявлен у россиянина в ОАЭ
Понсе и Ларссон выйдут в стартовом составе "Спартака" на игру с "Краснодаром", Соболев - в запасе
Весенняя погода в Москве побила новый температурный рекорд
Актеры и шоумены поздравили россиянок с 8 Марта
Семь иранцев скончались, употребив метанол в качестве лекарства от коронавируса
В Москве выявлено три новых заболевших коронавирусом
Минфин анонсировал сокращение заимствований из-за падения цен на нефть
Мировые цены на нефть обвалились: Госдума выполнит соцобязательства даже в таких условиях
Акции российских компаний на бирже в Лондоне обвалились
"Фобос" пообещал россиянам нормальное лето без экстремальных дождей и жары
Китайские эксперты назвали сроки окончания распространения коронавируса
Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия: Россия попала в тройку
Экономист рассказал, каким будет вторник для фондового рынка России
Чем занимаются самозанятые: ФНС рассказала о популярных сферах деятельности
"Хорошо быть ребенком в Москве": Польскую блогершу поразило отношение россиян к детям
В России не выявлено новых случаев коронавируса на утро понедельника
Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать снижение цен на нефть