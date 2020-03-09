Производители поэтапно поднимут цены на автомобили из-за падения рынка нефти
Производители будут вынуждены поднять цены на автомобили в России из-за падения рынка нефти.
При этом повышение будет проходить поэтапно: на ближайшее время поставки застрахованы от валютных рисков, сообщил президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев. Он также отметил, что импортные бренды повысят цены быстрее, чем локализованные.
Мосеев также утверждает, что в марте возрастут продажи новых легковых автомобилей и лёгких коммерческих автомобилей также из-за падения рынка нефти, поскольку те, кто откладывал покупку машины, купит её, опасаясь дальнейшего повышения цен, сообщает ТАСС.
- Модель потребления стала более практичной за последние годы, и люди, если им не нужен автомобиль, не бегут его покупать, потому что понимают, что это не инвестиции, это расходы, - добавил Мосеев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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