Производители поэтапно поднимут цены на автомобили из-за падения рынка нефти

9 Март 2020 2020-03-09T17:58:48+03:00

В марте возрастут продажи новых легковых автомобилей и лёгких коммерческих автомобилей, поскольку те, кто откладывал покупку машины, купит её, опасаясь дальнейшего повышения цен Фото: Дмитрий БРУШКО

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Производители будут вынуждены поднять цены на автомобили в России из-за падения рынка нефти.

При этом повышение будет проходить поэтапно: на ближайшее время поставки застрахованы от валютных рисков, сообщил президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев. Он также отметил, что импортные бренды повысят цены быстрее, чем локализованные.

Мосеев также утверждает, что в марте возрастут продажи новых легковых автомобилей и лёгких коммерческих автомобилей также из-за падения рынка нефти, поскольку те, кто откладывал покупку машины, купит её, опасаясь дальнейшего повышения цен, сообщает ТАСС.

- Модель потребления стала более практичной за последние годы, и люди, если им не нужен автомобиль, не бегут его покупать, потому что понимают, что это не инвестиции, это расходы, - добавил Мосеев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU