Саудовская Аравия не планирует вести ценовую войну с Россией на рынке нефти
Власти Саудовской Аравии заявили, что не объявляли России ценовую войну на рынке нефти и продолжают считать РФ важным партнёром.
- Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнёр для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке, - сообщает ТАСС слова своего источника в ОПЕК, знакомого с планами Эр-Рияда.
Напомним, 9 марта цены на нефть снизились более чем на 30% из-за выхода России из сделки после встречи ОПЕК+.
Затем нефть Brent и WTI отыграли почти треть случившегося падения.
Также 9 марта открылись обвалом на 7% торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. После этого торги были приостановлены.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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