Саудовская Аравия не планирует вести ценовую войну с Россией на рынке нефти

9 Март 2020 2020-03-09T18:14:04+03:00

Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти Фото: REUTERS

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Власти Саудовской Аравии заявили, что не объявляли России ценовую войну на рынке нефти и продолжают считать РФ важным партнёром.

- Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнёр для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке, - сообщает ТАСС слова своего источника в ОПЕК, знакомого с планами Эр-Рияда.

Напомним, 9 марта цены на нефть снизились более чем на 30% из-за выхода России из сделки после встречи ОПЕК+.

Затем нефть Brent и WTI отыграли почти треть случившегося падения.

Также 9 марта открылись обвалом на 7% торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. После этого торги были приостановлены.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU