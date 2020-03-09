Курс рубля на 9 марта 2020 замедлил темпы падения

9 Март 2020 2020-03-09T18:27:23+03:00

Курс рубля продолжил снижаться по отношению к доллару и евро из-за обвала нефтяных котировок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доллар стоит 74,33 рубля на рынке Forex, а евро стоит 85,05 рубля

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Курс рубля продолжил снижаться по отношению к доллару и евро. Это происходит из-за обвала нефтяных котировок.

По данным на 17:05 по московскому времени доллар стоит 74,33 рубля на рынке Forex, а евро стоит 85,05 рубля. До этого цена на доллар достигала 75,67 рубля, а на евро - 86,09 рубля.

Напомним, 9 марта цены на нефть снизились более чем на 30% из-за выхода России из сделки после встречи ОПЕК+.

Затем нефть Brent и WTI отыграли почти треть случившегося падения.

Также 9 марта открылись обвалом на 7% торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. После этого торги были приостановлены.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU