Курс рубля на 9 марта 2020 замедлил темпы падения
Курс рубля продолжил снижаться по отношению к доллару и евро. Это происходит из-за обвала нефтяных котировок.
По данным на 17:05 по московскому времени доллар стоит 74,33 рубля на рынке Forex, а евро стоит 85,05 рубля. До этого цена на доллар достигала 75,67 рубля, а на евро - 86,09 рубля.
Напомним, 9 марта цены на нефть снизились более чем на 30% из-за выхода России из сделки после встречи ОПЕК+.
Затем нефть Brent и WTI отыграли почти треть случившегося падения.
Также 9 марта открылись обвалом на 7% торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. После этого торги были приостановлены.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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