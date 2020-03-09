Опубликованы итоги войны сирийских "Буков" с турецкими беспилотниками
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб. Итоги конфликта при использовании ПВО и дронов подвёл в Twitter обозреватель Syrian_MC.
По его информации, сирийские "Буки" произвели 25 пусков, достигнув 20 целей, 3 раза промахнувшись и дважды промахнувшись.
Турция широко применяла ударные оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2 и многоцелевые TAI Anka в процессе турецкой военной операции "Весенний щит", которая была начата в сирийской провинции Идлиб в конце февраля.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что по состоянию на 6 марта Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня. Боев не было даже ночью.
Накануне, 5 марта, в Кремле состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. В ходе почти 6-часовых переговоров главы государств согласовали и подписали документ по урегулированию ситуации по Идлибу. Меморандум начал действовать с полуночи.
Сергей Лавров : РФ и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 в Сирии 15 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU