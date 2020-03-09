Опубликованы итоги войны сирийских "Буков" с турецкими беспилотниками

9 Март 2020 2020-03-09T18:50:11+03:00

Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб. Итоги конфликта при использовании ПВО и дронов подвёл в Twitter обозреватель Syrian_MC.

По его информации, сирийские "Буки" произвели 25 пусков, достигнув 20 целей, 3 раза промахнувшись и дважды промахнувшись.

Турция широко применяла ударные оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2 и многоцелевые TAI Anka в процессе турецкой военной операции "Весенний щит", которая была начата в сирийской провинции Идлиб в конце февраля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по состоянию на 6 марта Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня. Боев не было даже ночью.

Накануне, 5 марта, в Кремле состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. В ходе почти 6-часовых переговоров главы государств согласовали и подписали документ по урегулированию ситуации по Идлибу. Меморандум начал действовать с полуночи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764865" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров : РФ и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 в Сирии 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU