В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову

9 Март 2020 2020-03-09T19:50:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве госпитализировали заслуженную артистку России Галину Киндинову. Причиной стал скачок давления. Киндикова рассказала об этом телеканалу "Звезда" и уточнила, что находится в Боткинской больнице.

Она также отметила, что проходит обследование и чувствует себя гораздо лучше.

Галина Киндикова служит в МХТ им. Чехова и известна российскому и советскому зрителю ролями в фильмах "Сладкоголосая птица юности", "Приваловские миллионы" и "Нахлебник".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что певица МакSим находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Помощница певицы Маргарита Соколова рассказала, что у МакSим проблемы с сосудами и позвоночником.

- В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок... Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий, - написала Соколова в своём блоге.

ИСТОЧНИК KP.RU