Синоптики прогнозируют порывистый ветер и ливни в Москве к концу недели
В Москву придут традиционные для марта штормовой ветер и холод. Температура ночью опустится до нуля, а скорость ветра будет достигать 23 метров в секунду.
- Начиная с пятницы в столицу будет прорываться активная холодная фронтальная система и за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру, - сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он также отметил, что в пятницу, 13 марта, столицу ждут ливни с мокрым снегом. К субботе температура ещё снизится до +2 днём и до нуля ночью. Также появится снежный покров, хоть и неустойчивый.
При этом с воскресенья и в течение будущей недели Москву ожидает антициклон. Он проявит себя в виде солнечной погоды, однако морозы сохранятся и даже усилятся: температура ночью будет достигать минус семи градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU