Синоптики прогнозируют порывистый ветер и ливни в Москве к концу недели

9 Март 2020 2020-03-09T20:21:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москву придут традиционные для марта штормовой ветер и холод. Температура ночью опустится до нуля, а скорость ветра будет достигать 23 метров в секунду.

- Начиная с пятницы в столицу будет прорываться активная холодная фронтальная система и за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру, - сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он также отметил, что в пятницу, 13 марта, столицу ждут ливни с мокрым снегом. К субботе температура ещё снизится до +2 днём и до нуля ночью. Также появится снежный покров, хоть и неустойчивый.

При этом с воскресенья и в течение будущей недели Москву ожидает антициклон. Он проявит себя в виде солнечной погоды, однако морозы сохранятся и даже усилятся: температура ночью будет достигать минус семи градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU