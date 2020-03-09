2020-03-09T20:51:33+03:00
В мире

Два заражения коронавирусом зафиксированы на Кипре - последней в ЕС стране без вируса

Один заболевший вернулся из Милана, второй - из Великобритании
Ася КУЗНЕЦОВА
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До последнего времени Кипр оставался последней страной в Евросоюзе, где не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусомДо последнего времени Кипр оставался последней страной в Евросоюзе, где не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Два случая заражения коронавирусом выявлены среди граждан Кипра, заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну. Об этом сообщает Cyprus News Agency.

Первый заболевший вернулся 26 февраля из Милана. 25-летнего жителя Лимасола попросили оставаться на домашнем карантине. Первые анализы не выявили у него коронавируса, но он оставался в самоизоляции. Вторая диагностика показала, что он заражён.

Вторым заражённым стал 63-летний житель Никосии, специалист в области здравоохранения. Он вернулся 3 марта из Великобритании, но сдал анализы только в понедельник, 9 марта. Власти Кипра заявили о поиске всех контактировавших с ним людей.

Анализы обоим заболевшим были проведены в Кипрском институте неврологии и генетики.

До последнего времени Кипр оставался последней страной в Евросоюзе, где не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщал сайт kp.ru со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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