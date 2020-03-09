2020-03-09T22:32:51+03:00
Политика

"Кризис в Сирии - угроза всей Европе": Эрдоган попросил помощи у НАТО

Турция считает, что такие меры необходимы для защиты границы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Турция запросила дополнительной поддержки у НАТО в сирийском вопросеТурция запросила дополнительной поддержки у НАТО в сирийском вопросеФото: REUTERS
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Турция запросила дополнительной поддержки у НАТО в сирийском вопросе. В первую очередь, помощь Анкаре нужна для защиты границ, а во вторую - из-за миграционных вызовов. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Эрдоган отметил, что сирийско-турецкая граница - это юго-восточная граница НАТО.

- Кризис в Сирии - это угроза нашему региону и всей Европе как в сфере безопасности, так и в гуманитарной сфере. Ни одна европейская страна не может позволить себе роскоши оставаться безразличной к трагедии в Сирии, - сказал Эрдоган перед переговорами с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Уточняется, что главы Турции и Европейского совета обсудят роль Анкары в стремлении оказать миграционное давление на страны ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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