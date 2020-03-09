2020-03-09T22:50:51+03:00
В мире

Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран

Правительство приступает к реализации плана "Пять шагов"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Биньямин Нетаньяху сообщил, что 14-дневный карантин ждёт прибывающих из всех стран израильтян и иностранцев, если будут приняты новые меры по борьбе с распространением коронавирусаБиньямин Нетаньяху сообщил, что 14-дневный карантин ждёт прибывающих из всех стран израильтян и иностранцев, если будут приняты новые меры по борьбе с распространением коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что 14-дневный карантин ждёт прибывающих из всех стран израильтян и иностранцев, если будут приняты новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Он также подчеркнул, что о закрытии границ Израиля речь не идёт.

- Это тяжелое решение, но оно жизненно важно, чтобы сохранить здоровье общества, а здоровье общества превыше, - цитирует в своём Twitter израильского премьер-министра радиостанция "Kan".

Нетаньяху также рассказал, что на будущей неделе правительство Израиля планирует приступить к реализации плана "Пять шагов". Он включает в себя дезинфекцию общественных зданий и транспорта, мобилизацию Воздушно-космических сил для доставки в страну лекарств и сырья для их изготовления, а также создание кредитной программы для организаций в экономически трудном положении. В "Пять шагов" вошли и меры по созданию тест-системы для широкого использования, а также организованное взаимодействие с другими странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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