2020-03-09T23:17:51+03:00
В мире

США начали вывод войск из Афганистана

Это произошло после заключения соглашения с запрещенной в России организацией "Талибан"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Численность американских военных в регионе сократится до 8,6 тысячЧисленность американских военных в регионе сократится до 8,6 тысячФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти США начинают вывод войск из Афганистана. Это предусмотрено соглашением, которое заключено с запрещенным в России радикальным движением "Талибан". Мирное соглашение подписано в 2020 году - оно подразумевает вывод войск и запуск мирного процесса урегулирования конфликта. За 135 дней в регионе должно остаться порядка 8,6 тысяч солдат США.

- Командование ВС США в Афганистане принимает все необходимые меры для выполнения намеченных им задач, включая проведение антитеррористических операций против "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) и "ИГ в Хорасане" (запрещенная в России террористическая организация), - приводит заявление официального представителя американских сил в Афганистане полковника Сонни Леггетта ТАСС.

Ранее в Пентагоне заявляли, что сократят военный контингент в Афганистане, даже если им не удастся договориться с талибами, поскольку, по версии американских чиновников, Афганистан справляется хорошо уже и своими силами. Речь о борьбе с террористами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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