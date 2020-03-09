"Кто к нам с мечом придет...": Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне

9 Март 2020 2020-03-09T23:34:10+03:00

Президент ответил на вопросы о войне и сохранении исторической памяти Фото: REUTERS

В этом году в мире отмечают 75-летие Великой Победы

Изменить размер текста: A A

Президенту Владимиру Путину задали вопрос о Великой Отечественной войне - 2020 год станет юбилейным, 9 мая мы отмечаем 75-летие Победы. В честь праздника планируется визит в Москву иностранных делегатов. В числе приглашенных на Парад Победы - президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Сербии Вучич. Сам Парад будет длиться дольше прошлогоднего - 1,5 часа, 15 тысяч военных задействованы в торжествах, и это только в столице.

О Победе, памяти о Великой Отечественной войне в интервью ТАСС рассказал президент. Полностью интервью опубликуют только 10 марта, но часть ответов на вопросы уже появилась в новостных пабликах.

Так, Владимир Путин, отвечая на вопрос о войне, напомнил фразу "кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет":

- И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим,- сказал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU