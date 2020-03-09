Мосбиржа готовится к повышенной изменчивости на открытии торгов 10 марта

9 Март 2020 2020-03-09T23:49:56+03:00

9 марта на фоне падения цен на нефть резко снизился курс рубля по отношению к евро и доллару

Изменить размер текста: A A

На открытии торгов 10 марта на Мосбирже ожидают "повышенную волатильность". Этим термином обозначают изменчивость цены на что-либо. К торгам 10 марта будет приковано внимание даже тех, кто далек от экономики и вообще не сильно интересовался биржевыми показателями раньше. 9 марта на треть снизилась цена на нефть, соответственно, начал падать рубль. К этому привели сразу несколько факторов - прекращение сделки ОПЕК, сокращение спроса на нефть в связи с распространение коронавируса в мире, а также позиция Саудовской Аравии, планирующей продавать нефть с дисконтом в 10 долларов.

Как изменятся показатели 10 марта, не известно, но на Мосбирже "внимательно следят за развитием ситуации на мировых торговых площадках" и готовы к "повышенной волатильности":

- С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках Биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта,- сказано на сайте организации.

В российском правительстве гарантировали, что ситуация с курсом рубля не повлияет на социальные обязательства: индексацию пенсий, продление программы маткапитала, сроков выплат пособий и так далее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU