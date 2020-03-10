Всю Италию закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса

10 Март 2020 2020-03-10T00:24:42+03:00

Если раньше в красную зону входили только регионы на севере, то теперь под карантин попадает вся страна

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Италия закрывается на карантин из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Так называемая "красная зона" расширена, раньше в зону ограничений попадали города на севере страны, включая Ломбардию.

Жители этих регионов не могли покидать свои населенные пункты, запрещен не только выезд, но и въезд. Всем, у кого температура выше 37 градусов, даже если человек болен простым ОРВИ, запрещено выходить на улицу и общаться с кем-либо. И вообще жителям красных зон" рекомендовано временно не покидать дома. За соблюдением этих правил следят полицейские - им придется объяснить, зачем человек вышел на улицу. В этих регионах закрыты школы и отменены массовые мероприятия. Но поскольку число новых случаев инфицирования продолжало расти, власти вынуждены были объявить "красную зону" по все стране:

- Меры были приняты, чтобы защитить граждан, особенно самых уязвимых людей,- приводит слова премьера CNN.

Ограничение означает также, что запрещены переезды из региона в регион внутри страны. Для таких поездок, уточнил премьер, нужны будут веские причины. Запрет вступает в силу с 10 марта.

Минимум до апреля прекращены занятия в школах на территории Италии.

- Оставайтесь дома, - приводит слова Конте Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU