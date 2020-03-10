В США разрабатывают подлодку с роботом, который сам принимает решение об атаке
На службе американской армии может появиться беспилотная подводная лодка проекта CLAWS. Как сообщает издание New Scientist, решение об атаке с этого носителя будет принимать не человек, а бортовой искусственный интеллект.
Работу над проектом ведет управление военно-морских исследований США, в документах ведомства подлодка значится как "система подводного оружия для тайного использования". По данным издания, субмарина пройдет испытания за два года и к 2023-му поступит в распоряжение вооруженных сил США.
Бортовой искусственный интеллект планируют установить на все подводные лодки этого класса - благодаря датчикам компьютер сможет "решать сложные задачи" и "уклоняться от противолодочных действий".
Ранее флот США принял на вооружение атомную подлодку класса Virginia, с ее помощью американцы будут вести противокорабельные операции, собирать разведданные и вести наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU