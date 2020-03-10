В США разрабатывают подлодку с роботом, который сам принимает решение об атаке

10 Март 2020 2020-03-10T00:46:46+03:00

Подлодка может поступить на вооружение американских военных в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На службе американской армии может появиться беспилотная подводная лодка проекта CLAWS. Как сообщает издание New Scientist, решение об атаке с этого носителя будет принимать не человек, а бортовой искусственный интеллект.

Работу над проектом ведет управление военно-морских исследований США, в документах ведомства подлодка значится как "система подводного оружия для тайного использования". По данным издания, субмарина пройдет испытания за два года и к 2023-му поступит в распоряжение вооруженных сил США.

Бортовой искусственный интеллект планируют установить на все подводные лодки этого класса - благодаря датчикам компьютер сможет "решать сложные задачи" и "уклоняться от противолодочных действий".

Ранее флот США принял на вооружение атомную подлодку класса Virginia, с ее помощью американцы будут вести противокорабельные операции, собирать разведданные и вести наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU