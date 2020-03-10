2020-03-10T01:15:15+03:00
В мире

Евро-2020 предложили перенести в Россию из-за коронавируса в Европе

Крупнейший футбольный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Спортивные мероприятия в страх Европы отменяют из-за коронавируса, но решение по Евро-2020 еще не принятоСпортивные мероприятия в страх Европы отменяют из-за коронавируса, но решение по Евро-2020 еще не принятоФото: REUTERS
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Чемпионат Европы по футболу 2020 года может пройти в России - с таким предложением обратился футбольный агент Марко Трабукки. Из-за ситуации с распространением коронавируса в Европе, в ряде стран уже сейчас запрещены массовые мероприятия. Например, во Франции нельзя проводить концерты и игры, если численность зала превышает тысячу человек, а Италия с 10 марта и вовсе на карантине - власти запретили перемещение внутри страны, школы закрыты до 3 апреля.

- Думаю, многие страны ЕС (Евросоюза) запретят проводить Евро на их территории. Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести его в России?-написал Трабукки в твиттер.

Он уточнил, что чемпионат в таком случае можно проводить без иностранных болельщиков.

Евро-2020 должно пройти с 12 июня по 12 июля. Если в начале февраля, когда коронавирус выявляли в основном в Китае, в УЕФА заявляли, что заболевание не повлияет на чемпионат, то к концу того же месяца прогнозы были уже менее оптимистичные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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